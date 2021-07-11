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4 قضايا هامة في طلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس "الصحفيين"

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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تقدم أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان، بطلب لعقد اجتماع طارئ؛ لبحث أربعة قضايا هامة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

 

وكان قد تقدم بالمذكرة: "محمد خراجة، هشام يونس، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ".

 

وجاء نص المذكرة كالتالي:


السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالموافقة على عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة؛ للنظر في الموضوعات العاجلة الآتية:

أولًا: القرار المُفاجئ للهيئة الوطنية للصحافة، بتحويل الصحف المسائية إلى إصدارات إلكترونية.

ثانيًا: تحريك قوائم الانتظار في ملف القروض والإعانات الطبية والطارئة للزميلات والزملاء.

ثالثًا: النظر في تجاوز السكرتير العام لاختصاصه، بمنع أعضاء بالمجلس والجمعية العمومية، من استخدام قاعات النقابة وممارسة عملهم.

رابعًا: الجدل المُثار حول آلية التدريب في النقابة للمتقدمين الجدد للعضوية، وذلك وفقًا لشكاوى وملاحظات عديدة تلقاها أعضاء المجلس، وكانت مُثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يرجى العلم بأنه سيتم الدعوة لاجتماع يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمن حضر، إذا لم يتم تحديد موعد للاجتماع.

4 قضايا هامة في طلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس "الصحفيين"
4 قضايا هامة في طلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس "الصحفيين"

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هشام يونس نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين الفجر

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