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تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة، للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين بالقناطر الخيرية.

وتم خلال اللقاء إدارة حوار مفتوح حول طرق وإدارة الموارد المائية بمصر، في ظل التحديات المائية ويرصد "الفجر" أبرز تصريحات وزير الري خلال الجلسة الحوارية المفتوحة حول سد النهضة، وجاءت كالتالي:

- مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة

- هناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في إتخاذ أي قرار

- يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأني حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو

- الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر

- الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه

- مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.

- السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر وأن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة

- أزمة سد النهضة سببها عدم وجود اتفاق أو تنسيق ومصر تدعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.

- وزارة الري تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر

- وزارة الري تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وتدير المياه بأعلى درجة من الكفاءة

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