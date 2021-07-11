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مع اقتراب عيد الأضحى.. مستشار الرئيس يوجه مناشدة إلى المواطنين

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية مازال ضروريا للحد من انتشار فيروس كورونا، متأملا حدوث انخفاضا أكبر في عدد الإصابات، والحد من احتمالية التعرض لموجة جديدة من الفيروس.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يجب أن نتعامل على أن أي شخص قد يكون حاملا للفيروس، وقد لا تظهر عليه أعراض، لافتا إلى أن عدد من حصلوا على التطعيم في مصر تخطى عدة ملايين.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الآثار الجانبية للحصول على اللقاح بسيطة جدا، ولم يؤكد علميا حتى هذه اللحظة أن الآثار الجانبية التي تظهر ناتجة عن اللقاح.

ومع اقتراب عيد الأضحى، ناشد الدكتور محمد عوض تاج الدين، المواطنين الابتعاد عن التجمعات والحرص الشديد من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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