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الزمالك يتجه للتعاقد مع نجم سيراميكا

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:51 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
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دخل مسؤولو الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع سيراميكا كيلوباترا لمعرفة موقفهم بخصوص التعاقد مع شادى حسين، مهاجم الفريق.

ويأتي ذلك تحسباً لفشل المفاوضات مع حسام حسن مهاجم سموحة والمعار حالياً لأهلي طرابلس الليبي.

ويعد شادى حسين من أبرز المهاجمين الذين ظهروا الموسم الماضي في مسابقة الدورى، وتألق بشكل لافت مع سيراميكا ويجيد اللعب فى أكثر من مركز فى الخط الهجوم.

جدير بالذكر أن شادي حسين أحرز سبعة أهداف خلال مشاركته مع سيراميكا كليوباترا حتى الآن في مسابقة الدوري.

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شادي حسين سيراميكا رياضة الزمالك

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