هاري كين يقترب من أحد قطبي مانشستر في الموسم الجديد

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء أمس السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الإنجليزي هاري كين في الموسم الجديد بعد رحيله عن توتنهام هوتسبير.





مستقبل هاري كين





وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن المهاجم الإنجليزي هاري كين طلب الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هذا الصيف، بسبب رغبته في حصد الألقاب.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رئيس نادي توتنهام هوتسبير دانيال ليفي، يرغب في الحصول على 150 مليون يورو للاستغناء عن هاري كين في الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابعت الصحيفة أن قطبي مانشستر الراغبين في ضم المهاجم الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي غير مستعدين لدفع هذا الرقم.





وأشارت إلى أن هناك صيغة جديدة قد تسهل رحيل كين عن توتنهام مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى إقحام أحد اللاعبين في صفقة هاري كين من أحد قطبي مانشستر.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن الأسماء المقترحة هي جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي أو أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد من مانشستر يونايتد.



