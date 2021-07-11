«مصيفك» بالتقسيط.. ٨ بنوك تتيح قروضًا داخل مصر وخارجها

يبحث الكثيرون فى فصل الصيف سنوياً عن أفضل أسعار للرحلات السياحية، خاصة هذا العام بعد حرمان عدد كبير من المصريين من مصيف ٢٠٢٠ بسبب أزمة كورونا وإغلاق أغلب الشواطئ.





وتقدم «الفجر» خلال السطور التالية أبرز عروض قروض المصايف من البنوك، وشروط الحصول على القرض وأسعارها، ورغم أن هناك شركات سياحة اعتمدت نظام التقسيط إلا أن القروض البنكية تلقى اهتمامًا ملحوظاً فى الفترة الحالية.





اتفقت أغلب البنوك على شروط محددة لمنح القرض المصيفى «سعر عائد تنافسى، بحد أدنى لعمر المقترض ٢١ عاماً، ومدة تمويل تصل إلى ١٢٠ شهرا»، وحددت المستندات المطلوبة فى: «صورة بطاقة الرقم القومى سارية، إيصال مرافق على مقر إقامة العميل معتمدًا.





وهناك فئات توفر لها البنوك القرض، هى: «الموظفون» مع توفير (شهادة مفردات الراتب، وتعهد جهة العمل بتحويل القسط الشهرى)، و«أصحاب المهن الحرة» و«أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية» مع توفير (صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص مزاولة المهنة، وصورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى، وكشف حساب بنكى لمدة ٦ أشهر)، و«أصحاب المعاشات» مع توفير (بيان بقيمة المعاش، وبيان بالمستفيدين، وتعهد بتحويل المعاش الشهرى، و«أصحاب الأوعية الادخارية» (الذين يدخرون فى البنك)».





1- »بنك مصر«





يقدم بنك مصر بين ٣ و٥٠ ألف جنيه بضمان الراتب، يرتفع الرقم إلى ١٠٠ ألف جنيه بضمان أوعية ادخارية، وتتراوح الفائدة بين ١٩٪ إلى ٢٠٪ متناقصة، حسب تحويل الراتب من عدمه على البنك، ونوع الشركة التى يعمل بها العميل، وتتراوح مدة السداد بين ٣ شهور و٥ سنوات كحد أقصى، والحد الأدنى للدخل الشهرى ١٠٠٠ جنيه.





2- »CIB»





يقدم البنك التجارى الدولى CIB قرضاً بقيمة تصل إلى ٣٥٠ ألف جنيه بفترات سداد تصل إلى خمس سنوات، وسعر فائدة ١٧.٥٪ متناقصة، وخصم ٥٠٪ على المصاريف الإدارية، وطرح البنك عدة مزايا، منها وثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل، وطرق ميسرة للسداد، ويقدم خدمة «سفرية أحلامك» التى توفر مجموعة من عروض السفر بالتعاون مع بعض شركات السياحة، مثل «Wild Guanabana وTriptanza»، ويتولى البنك عمل خصومات على العروض ودفع المبلغ للشركة.





3- »بنك القاهرة«





يقدم بنك القاهرة قرض السفر ويتراوح بين ٣ و٢٠٠ ألف جنيه بشرط سماح الراتب بذلك، ونسبة الفائدة ١٥٪ متناقصة وتتراوح مدة السداد بين ٦ أشهر إلى عام بشرط ألا يقل الدخل الشهرى عن ٣٠٠ جنيه للموظف فى الحكومة، وألف جنيه فى القطاع الخاص.





4- »التعمير والاسكان«





يتيح بنك التعمير والإسكان تمويل مصروفات القيام برحلات المصيف، ويجرى التمويل فى حدود نسبة ٧٥٪ من التكاليف المطلوبة، وبرامج سداد تصل إلى ١٢٠ شهرًا.





5- »HSBC مصر«





يوفر بنك HSBC خصماً على عدة فنادق مثل «Savoy، Royal Savoy Sierra، البارون بالاس سهل حشيش، البارون ريزورت شرم الشيخ، Hilton، رويال مونت كارلو، وكاريبيان سوما باى»، مع إتاحة تأمين مجانى ضد مخاطر السفر عند تسديد قيمة تذكرة الطيران باستخدام بطاقة ماستر كارد HSBC Advance الائتمانية، كما يقدم البنك لعملائه سلفة نقدية لحالات الطوارئ فى جميع دول العالم، ويتيح تمويل شخصى لغرض السفر يصل إلى ٢٨٥.٠٠٠ جنيه بفترة سداد تصل إلى ٨٤ شهرًا‏‎‎‏.





6- »بنك فيصل الاسلامى«





يوفر بنك فيصل قرض مصيف بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه، وحدد فترة السداد عام واحد كحد أقصى، بمعدل عائد ١٦٪ متناقصة، بشرط ألا يقل الدخل الشهرى عن ١٥٠٠ جنيه.





7- »الاهلى المصرى«





يتيح البنك الأهلى المصرى عددًا من المزايا على البطاقات الائتمانية عند السفر للسياحة الداخلية والخارجية، وإمكانية سداد قيمة الحجز خلال فترات تتراوح بين ٣ و٣٦ شهراً، ويمكن لحاملى البطاقات الائتمانية للبنك الأهلى المصرى تقسيط قيمة الرحلات دون فوائد بحد أقصى لفترة السداد ١٢ شهراً. ويتعاون البنك مع عدة شركات للحصول على خصومات للسفر والسياحة تصل لـ ٢٠٪، ومنها «مصر للطيران، إير كايرو، والمصرية العالمية للطيران» وفى الرحلات السياحية يتعاون مع «ترافكو، ترافيل ستارت، بلو سكاى، وفلاى إن» وفى الفنادق «فندق le passage، كورال سى، اواسيز، وسوفيتيل».





8- »البركة«





يقدم بنك البركة - مصر، برنامج تمويل الرحلات السياحية بشرط أن يكون الحد الأدنى للدخل ٣٠٠٠ جنيه، والحد الأقصى للتمويل نحو ٢٠٠ ألف جنيه مع سداد ٢٠٪ مقدمًا من قيمة التمويل، وتصل مدة سداد القرض إلى ٣٦ شهرًا، يقوم البنك بإصدار شيك مصرفى لصالح شركة السياحة المنظمة للرحلة السياحية.







