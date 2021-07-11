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عشرات الجرحى بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:32 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، إصابة 51 شخصًا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد، قوله إن "42 مواطنا أصيبوا بالاختناق وسبعة آخرون بالسقوط خلال المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا، فيما أصيب مواطنين بالاختناق في بلدة قصرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال".

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