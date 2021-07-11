Advertisements

مسؤول بريطاني: قادرون على المضي نحو المرحلة الرابعة من رفع إجراءات كورونا

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:54 ص
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
Advertisements

قال وزير حملات التطعيم البريطانية، اليوم الأحد، إنه واثق من قدرات بلاده على المضي نحو المرحلة الرابعة من رفع إجراءات فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، تسجيل 32 ألفًا و548 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و33 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأفادت بيانات رسمية نُشرت على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت بأن العدد الإجمالي لإصابات (كوفيد-19) المؤكدة في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و990 ألفًا و916 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 128 ألفًا و301 حالة وفاة.

 

وأظهرت البيانات أن 86,4% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 64,6% من البالغين على الجرعة الثانية، حتى يوم الثلاثاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بريطانيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ ساعتين

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق ويفاوض بديل ساسي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

منذ ساعتين

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تسجل 27 وفاة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 5605 إصابات جديدة بكورونا

تراجع وفيات كورونا اليومية في بريطانيا إلى حالة واحدة

تسجيل 7742 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في بريطانيا

بريطانيا تسجل 7742 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 ص

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي