مسؤول بريطاني: قادرون على المضي نحو المرحلة الرابعة من رفع إجراءات كورونا

قال وزير حملات التطعيم البريطانية، اليوم الأحد، إنه واثق من قدرات بلاده على المضي نحو المرحلة الرابعة من رفع إجراءات فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، تسجيل 32 ألفًا و548 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و33 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات رسمية نُشرت على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت بأن العدد الإجمالي لإصابات (كوفيد-19) المؤكدة في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و990 ألفًا و916 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 128 ألفًا و301 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن 86,4% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 64,6% من البالغين على الجرعة الثانية، حتى يوم الثلاثاء.