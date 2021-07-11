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الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق ويفاوض بديل ساسي.. طالع التفاصيل

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:09 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد زويد
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وافق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على بيع عمر السعيد، مهاجم الفريق المعار للجونة، بعد الاتصالات الأخيرة التى تلقاها الزمالك من أجل بيع اللاعب بشكل نهائى.

وتألق السعيد مع نادى الجونة خلال فترة الإعارة الحالية للفريق الساحلى، وأحرز 8 أهداف فى الدورى.

ومن المنتظر حسم الصفقة بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة، خصوصا أن اللاعب يرغب فى البقاء مع الجونة مع بداية الموسم المقبل.

وطلب كارتيرون التعاقد مع الإيفوارى سيرج أكا، لاعب وسط الجونة، باعتباره البديل الأبرز لفرجانى ساسى، فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب.

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