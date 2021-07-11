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"القوى العاملة" تعلن إطلاق أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة بسوهاج مجانا

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، فى مطار سوهاج فى مستهل زيارته للمحافظة فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، والتى تشمل زيارة مركز التدريب المهنى بحى الكوثر، ويطلقان أول تدريب مهنى من نوعه فى مجال الفندقة مجانا.

وتفقد سعفان والفقى، دورة الفندقة الشاملة التى تعقد لأول مرة بصعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وتفقد باقى أقسام المركز للوقوف على حالته وما يتطلبه من إدخال ورش جديدة تناسب احتياجات سوق العمل وتلبى رغبات الشباب من الجنسين، ضمن مبادرة تنمية مهارات الشباب.

وتتضمن زيارة الوزير الاجتماع مع القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر دراجيستا باجفيك آلب، ولقاء رجال الأعمال والمستثمرين بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، وعقد حوار معهم حول تداعيات جائحة كورونا على أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى لقاء العمالة العائدة من الخارج وبدء تدريب "ابدأ مشروعك" بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بسوهاج وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تشمل الزيارة لقاء مع النقابيين وأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات عمال سوهاج وحوار حول التحديات التى تواجههم والاستعداد للانتخابات النقابية 2022 2026، فضلا عن تسليم عددا من عقود العمل لذوى الهمم والعزيمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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