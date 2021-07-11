موسيماني يؤجل ملف حسم الراحلين حتى نهاية الموسم

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب فى الفريق إلى نهاية الموسم.





وتضم تلك القائمة والتر بواليا مهاجم الفريق، والذى ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية خليجية، في ظل تراجع مستواه مع القلعة الحمراء.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن رغبة موسيماني فى تأجيل حسم بواليا لمنحة الفرصة كاملة خلال المرحلة المقبلة مع توالي المباريات فى الدوري باعتباره البديل الوحيد لـ محمد شريف، خصوصا مع غياب لاعبي المنتخب الأولمبي.





ويلعب الأهلى 4 مباريات فى غياب لاعبي المنتخب الأولمبي مع البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة.



