Advertisements

وزيرة الهجرة تعلن انطلاق النسخة الرابعة والشبابية من "إحياء الجذور" اليوم

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements

السفيرة نبيلة مكرم: مصر أول دولة بالعالم تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها تأكيدا على أنها مهد الحضارات 

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد انطلاق فاعليات النسخة الرابعة من "إحياء الجذور - نوستوس"، لشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين واليونانيين والقبارصة، وهي المبادرة التي كان قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام ٢٠١٧.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن هذه النسخة جاءت وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارة سيادتها إلى نيقوسيا ولقائها الثلاثي مع نظيريها، السيد/ كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، السيد/ فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه من المهم نقل هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاثة، ومن هنا جاء التوافق على فاعليات النسخة الرابعة ليتعرفوا على معالم الدول الثلاث والقواسم التاريخية المشتركة، والتأكيد على مفهوم الجذور المصرية، مؤكدة أن المبادرة بدأت من مصر لتصبح أول دولة في العالم احتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها.

وأوضحت الوزيرة أن الزيارة تأتي بمشاركة عدد محدود من الشباب تماشيا مع الإجراءات الاحترازية ومنعا لانتشار وباء كورونا، حيث يشارك 5 شباب من كل دولة، وتبدأ الفاعليات من قاعدة رأس التين البحرية، وبعدها مكتبة الإسكندرية، للتعرف على المعالم اليونانية التي تزخر بها المدينة، وكذلك زيارة بطريركية الروم الأرثوذكس، والمربع اليوناني والأماكن التي شهدت حياة اليونانيين والقبارصة.

وتوجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى السيد/ فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، والسيد/ كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، على هذا التعاون الكبير والتنسيق المستمر بشأن برنامج هذه الزيارة الذي يبدأ من الإسكندرية، مرورا بقناة السويس والإسماعيلية، والبرلمان المصري والمتحف القومي للحضارة والأهرامات، وغيرها من المعالم التي يزورها الشباب.

وأكدت الوزيرة أن الشباب سيقدمون مذكرة مكتوبة إلى الرؤساء الثلاث يوضحون ما استفادوه خلال الزيارة من التعرف على القواسم المشتركة وكيفية تطوير المبادرة وتوظيف نتائجها بأهداف الشباب وأفكارهم، في ظل حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل.

أخبار تهمك

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق ويفاوض بديل ساسي.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 11 ساعة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ نصف ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 ص

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي