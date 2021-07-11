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انطلاق فاعليات النسخة الرابعة الشبابية من مبادرة "إحياء الجذور" اليوم

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تنطلق اليوم الأحد، فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية " إحياء الجذور"، وهى المبادرة التى كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام 2017.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على الالتزام خلال كافة الفاعليات الخاصة بالمبادرة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وفقا للمعايير الدولية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن هذه النسخة تتضمن زيارات للعديد من الأماكن مثل مكتبة الإسكندرية، وبعض الأماكن الأخرى ذات الطابع اليونانى القديم بالإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة لقناة السويس وكذلك الأهرامات.

وشددت وزيرة الهجرة، على أن هناك حرصًا شديدًا على خروج فاعليات النسخة الرابعة من المبادرة بصورة مشرفة تليق بالجمهورية الجديدة التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إرساء دعائمها بتمكين الشباب والترويج لإنجازات الدولة المصرية، واستضافة الشباب اليونانى والقبرصى لنقل الصورة الحقيقية لمصر.

وأضافت الوزيرة، أن مبادرة إحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص، من شأنها أن تقوى العلاقات التاريخية بين شعوب البلدان الثلاثة، مشيرة إلى القواسم المشتركة بينهم من تاريخ وحضارة عريقة، ومؤكدة أن العلاقات بين الشعوب المصرية والقبرصية واليونانية مهمة وحيوية لما تمتاز به البلدان الثلاثة من مناطق الجذب السياحى وما يمتلكونه من إرث حضارى لا يقدر بثمن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق المبادرة فى القمة الثلاثية بنيقوسيا فى نوفمبر 2017، وجاءت النسخة الأولى فى أبريل 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر، ثم النسخة الثانية فى نوفمبر 2018 بمشاركة الأطباء فى إنجلترا من مصر واليونان وقبرص، وبعدها جاءت النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجارى بين الجاليات المقيمة هناك من البلدان الثلاثة.\

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مبادرة احياء الجذور بوابة الفجر الفجر

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