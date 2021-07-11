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أتلتيكو مينيرو يتقدم للمركز الثالث بالدوري البرازيلي

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:31 ص
اتليتكو مينيرو
اتليتكو مينيرو
وكالات
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تقدم فريق أتلتيكو مينيرو للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أمريكا مينيرو 1-0 فجر اليوم الأحد، بالجولة 11.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز فلومينينسي على مضيفه سبورت ريسيفه 2-1 وساو باولو على ضيفه باهيا 1-0.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف براغانتينو الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن بالميراس المتصدر.

ويدين أتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديلان فيليبي بوريرو كايسيدو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 68.

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