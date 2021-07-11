الأرصاد: الرطوبة تصل إلى 85% في القاهرة (فيديو)

وناشد "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، المواطنين الذين يخرجون للعمل أو المصيفيين عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، مع ارتداء غطاء واقي للرأس للحماية من أشعة الشمس، وشرب كميات كبيرة من المياه، معلقا: "منحاولش نعطش".





ولفت إلى أن الأماكن القريبة من الشواطىء الطقس فيها يكون معتدل جدا، ويفضل للمصيفيين ان يكون السكن قريب من الشاطىء، محذرا من نزول الشاطىء خلال الفترة من الظهيرة إلى العصر لارتفاع الحرارة والرطوبة.





وعن امتحانات الثانوية العامة، نصح مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، الطلاب عدم المذاكرة في أماكن مغلقة، وعدم الانتظار لمناقشة الأسئلة تحت أشعة الشمس أمام اللجان حتى لا يصابوا بضربة شمس.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة تصل إلى 85% على القاهرة والوجه البحري.