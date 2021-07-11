وصول جثامين ضحايا قبرص لقرية الناصرية بمركز بني مزار

وصلت منذ قليل جثامين حادث حريق قبرص وهم 4 شباب من أبناء قرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار شمال المحافظة وسط توافد المئات من أهالي القرية من أجل المشاركة فى تشيع الضحايا.





وقال الدكتور إيهاب عادل رمزى عضو مجلس النواب، إن جثامين الحريق سيتم إقامة صلوات القداس عليهم بكنيسة مار جرجس بقرية الناصرية بعدها سيتم دفن الجثامين الى مثواها الأخير بمقابر القرية.





وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد اكدت أنه من المقرر أن تصل جثامين الأربعة مصريين، ضحايا حرائق الغابات التي نشبت في قبرص الأسبوع الماضي، مساء اليوم السبت إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.