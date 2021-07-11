Advertisements

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سامح شكري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ 33 دقيقة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق ويفاوض بديل ساسي.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 ص

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي