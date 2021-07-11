مروة الأزلي:" تشبيهي بسوسن بدر بيسعدني.. ولهذه الأسباب تحمست للمشاركة في" 60 دقيقة" (خاص)

الفجر الفني





وفي سياق آخر، شاركت مروة الأزلي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد جمعة، نجلاء بدر، منة فضالي، محمد مهران، سلوى عثمان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

أعربت الفنانة مروة الأزلي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "60 دقيقة"، وهو من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، وثراء جبيل.كشفت مروة الأزلي في تصريح خاص لـ"" أن ما حمسها للمشاركة في مسلسل "60 دقيقة" هو عدة أشياء منها أن السيناريو كتب بطريقة رائعة، ولوجود المخرجة مريم الأحمدي التي لها بصمة مميزة في إخراج الأعمال الدرامية، وأيضاً لتجسيدها شخصية سوسن بدر في مرحلة الشباب.وعن تشبيهها بالفنانة سوسن بدر فقالت :"طول الوقت الناس بتقولي انتي شبهها، حتى لما عملت شخصية زبادي في فيلم" صندوق الدنيا" وعمل تريند كل الناس شبهتني وقتها بسوسن بدر"، مُشيرة إلى أن هذا التشبيه يسعدها كثيراًفهي فنانة كبيرة وايقونة من ايقونات الفن المصري، وهي وجه مصر فرعوني جميل، وأنها تتمنى لها كل التوفيق.وأشارت مروة الأزلي إلى أنها بدأت منذ أيام قليلة تصوير مشاهدها في لبنان، متمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.