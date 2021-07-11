Advertisements
أول 5 مباريات لـ"صلاح" في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد
الأحد 11/يوليو/2021 - 11:11 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد والمقرر أن ينطلق بداية من 14 أغسطس المقبل وينتهي في 22 مايو 2022.
ونتجت مباريات الجولة الأولى عن قمة كبيرة يحل فيها مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ضيفا على توتنهام بينما سيحل آرسنال ضيفًا على برينتفورد الصاعد حديثًا في الموسم الحالي ويستقبل مانشستر يونايتد ضيفه ليدز على ملعب أولد ترافورد. أما ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، فستكون مبارياته الأولى سهلة نسيبا باستثناء مواجهة تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.
ويرصد الفجر الرياضي أول 5 مباريات لليفربول في الموسم الجديد :
الأسبوع الأول : نورويتش سيتي وليفربول يوم السبت 14 أغسطس 2021
الأسبوع الثاني : ليفربول وأستون فيلا يوم السبت 21 أغسطس 2021
الأسبوع الثالث : ليفربول وتشيلسي يوم السبت 28 أغسطس 2021
الأسبوع الرابع : ليدز يونايتد وليفربول يوم السبت 11 أغسطس 2021
الأسبوع الخامس : ليفربول وكريستال بالاس يوم السبت 18 أغسطس 2021
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements