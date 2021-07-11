أول 5 مباريات لـ"صلاح" في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد والمقرر أن ينطلق بداية من 14 أغسطس المقبل وينتهي في 22 مايو 2022.





ونتجت مباريات الجولة الأولى عن قمة كبيرة يحل فيها مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ضيفا على توتنهام بينما سيحل آرسنال ضيفًا على برينتفورد الصاعد حديثًا في الموسم الحالي ويستقبل مانشستر يونايتد ضيفه ليدز على ملعب أولد ترافورد. أما ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، فستكون مبارياته الأولى سهلة نسيبا باستثناء مواجهة تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.





ويرصد الفجر الرياضي أول 5 مباريات لليفربول في الموسم الجديد :





الأسبوع الأول : نورويتش سيتي وليفربول يوم السبت 14 أغسطس 2021

الأسبوع الثاني : ليفربول وأستون فيلا يوم السبت 21 أغسطس 2021

الأسبوع الثالث : ليفربول وتشيلسي يوم السبت 28 أغسطس 2021

الأسبوع الرابع : ليدز يونايتد وليفربول يوم السبت 11 أغسطس 2021

الأسبوع الخامس : ليفربول وكريستال بالاس يوم السبت 18 أغسطس 2021



