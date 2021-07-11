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طائرات حربية تركية تشن قصفا على منطقة في محافظة دهوك شمالي العراق

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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شنت طائرات حربية تركية من طراز "إف 16"، اليوم الأحد، قصفًا على منطقة في محافظة دهوك شمالي العراق، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية،  في مناطق سيطرة الأكراد، في ريف حلب الشمالي، بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، في قصف متبادل مع القوات الكردية التي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا.

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قوات تركية قصف تركي طائرات حربية تركية العراق

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