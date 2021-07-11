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وكيل "تعليم الدقهلية": 129 طالب ثانوية عامة بالشعبة العلمية تغيبوا عن امتحان العربي

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن إجمالي الغياب من طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي بلغ ١٢٩ طالبا وطالبة في مادة اللغة العربية.

وكان طلاب الثانوية العامة شعبة علمي أدوا أمس السبت امتحان اللغة العربية وأعربوا عن صعوبة الامتحان وأن الوقت غير كافي.

ويؤدي أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية بنظام البابل شيت، مع السماح باستخدام الكتاب المدرسي داخل اللجان بنظام الأوبن بوك تطبيقا لتجربة امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

ولأول مرة يتم عقد امتحان مختلف لطلاب الشعبة الأدبية عن طلاب الشعبة العلمية في المواد المشتركة، فقد أدى طلاب الشعبة العلمية بالأمس امتحان مادة اللغة العربية، ويؤدي اليوم طلاب الشعبة الأدبية امتحانا مختلفا في نفس المادة.

ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل ـ حسب الجدول المُعلن من الوزارة.

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