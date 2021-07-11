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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:14 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره مصر المقاصة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن، حسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.

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