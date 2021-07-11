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غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت سهام يوسف، وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، غياب 26 طالبا وطالبة، في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبي، في مادة اللغة العربية.

وأكدت وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدون بالشعبة الأدبية 5 ألاف و309 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 5 الاف و283 طالبا وطالبة، وغاب منهم 26 طالبا وطالبة.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحان أمتحانات الثانوية العامة ببني سويف أكثرمن 16 ألف و700 طالبًا وطالبة، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط الإلتزام الإجراءات الوقائية بمقرات اللجان مثل بوابات التعقيم، ومراجعة خطة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة.
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف
غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف

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