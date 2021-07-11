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"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الفترة المقبل

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضحت الهيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية فى حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية، تؤكد أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ويظل شديد الحرارة جنوبا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة لتقلل من حدة تأثير الرطوبة على الإحساس بحرارة الجو
"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الفترة المقبل
"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الفترة المقبل

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