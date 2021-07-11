برلماني: الدولة بجميع مؤسساتها تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى

أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أزمة سد النهضة المستمرة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الدولة بجميع مؤسساتها تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى، نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن القومي المصري ومصلحة الشعب المصري.



وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة في أن تستمر في الدفاع عن الحق المصري المائي والشعب المصري ومقدراته، ولن تدخر أي جهد إلا لتحقق هذه المصلحة للمواطن المصري على المستوى الفردي، وكل الجهود موجهة لحماية المواطن المصري.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه القضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وتفهم، ولذلك جميع المواطنين يقف بجانب الدولة المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ أي قرار سياسي حول هذه الأزمة.