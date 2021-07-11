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الصين: إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الفيضانات مع توقع مزيد من الأمطار

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أجبرت الأمطار الغزيرة والفيضانات آلاف الأشخاص على النزوح في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، حيث حثت السلطات، اليوم الأحد، المواطنين في جميع أنحاء البلاد على الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة.

في سيتشوان، أدت الأمطار الغزيرة منذ يوم الجمعة إلى ارتفاع منسوب المياه في 14 نهرًا وجرفت القوارب والجسور وأجبرت أكثر من 4600 شخص على ترك منازلهم وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام. وفي حين انه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، قالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار والفيضانات أثرت على أكثر من 120 ألف شخص وأجبرت على إلغاء بعض خدمات القطارات وتسببت في خسائر تجاوزت 176 مليون يوان (27 مليون دولار). وأفادت الأنباء أنه انقطعت الكهرباء عن نحو 27 ألف منزل في مدينة باشونغ بمقاطعة سيتشوان.

وأظهرت صور وسائل الإعلام الحكومية، على بعد 900 كيلومتر (560 ميلا) إلى الشمال الشرقي في مدينة شينتشو بمقاطعة شانشي، سيارات تسير في شوارع غارقة. رفعت مدينة جينتشنغ، الواقعة أيضًا في مقاطعة شانشي، إشارة هطول الأمطار الغزيرة إلى اللون الأحمر، وهو أعلى مستوى.

و جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، الأحد، حالة التأهب للعواصف المطيرة في جميع أنحاء البلاد، وتوقع هطول أمطار غزيرة عبر مساحات شاسعة من شمال ووسط الصين. وقال مرصد بكين للأرصاد الجوية إن هطول الأمطار المتراكمة في العاصمة من المتوقع أن يصل إلى 60 إلى 100 ملم في المتوسط بين الساعة الخامسة مساء يوم الأحد والثامنة من صباح يوم الثلاثاء، بينما حذرت هيئة السيطرة على الفيضانات بالمدينة من هطول أمطار غزيرة منذ ثلاث سنوات.

تسجل المدينة عادة حوالي 600 ملم من الأمطار سنويًا. وفي مقاطعة خبي المتاخمة لبكين، تركت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية الطائرات غير قادرة مؤقتًا على الإقلاع والهبوط في مطار شيجياتشوانغ، عاصمة المقاطعة، حسبما ذكرت بوابة إخبارية محلية.

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