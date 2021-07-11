انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف



شهدت لجنة سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات الجديدة بمدينة بني سويف، اليوم الاحد، انقطاع التيار الكهربائي، اثناء اداء طالبات الشعبة الادبية امتحانهن في مادة اللغة العربية.



واكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، انه تم التواصل، على الفور، بغرفة عمليات المحافظة، وتم الدفع بالفنيين المختصين، واعيد التيار الكهربائي للجنة بعد مرور اقل من ربع ساعة على انقطاعه.



واعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ان اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدون بالشعبة الادبية 5 الاف و309 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 5 الاف و283 طالبا وطالبة، وغاب منهم 26 طالبا وطالبة.