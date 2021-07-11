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رئيس جهاز العبور: لا نستهدف القضاء على العشوائيات فقط ولكن تطوير المدينة

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن مركز الحي الأول بالمدينة منطقة حرفية بامتياز تضم 140 ورشة كانت تعمل حتى يوم الخميس الماضي، حيث تم الاتفاق مع أصحابها على نقل أنشطتهم إلى المنطقة الصناعية.

وأضاف الغيطي خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن جهاز المدينة يطرح حاليا أعمال تنفيذ مجمع ورش صغيرة يتضمن 90 ورشة، وستبدأ أعمال البناء خلال شهرين أو 3 شهور بحد أقصى.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ان مركز الحي الاول مكان تجاري بامتياز، إلا أن الورش التي كانت تعمل فيه أثرت على البنى الأساسية الخاصة بالطرق واللاند سكيب والقدرة الشرائية، وبعد نقل الورش، تعمل المدينة على وضع خطة لتطويره وتحويله إلى مكان تجاري بامتياز وسيجرى منع أي أنشطة خطرة تؤذي السكان.

وأكد أنهم لا يستهدفون القضاء على العشوائيات فقط، لكن تطوير المدينة لتوفير جودة حياة أفضل لسكان مدينة العبور، حيث يعملون على توسعة محطة مياه العبور الرئيسية والقضاء على مشكلات المياه هنا لمدة لا تقل عن 20 سنة.

وواصل: "انتهينا من تنفيذ محطة المحولات 4 بقدرة 160 ميجا وات، وستدخل الخدمة في القريب العاجل أو بنهاية العام الجاري، ونعمل على تدشين شبكة ربط بين محطات الهرباء للتحكم فيها من خلال مركز التحكم الرئيس بوزارة الكهرباء".

وأشار، إلى أن المدينة لا تحتوي على أي مستشفى مركزي، وهو ما يجرى تنفيذه، حيث سيكون هذا المستشفى تابعا لوزارة الصحة على مساحة تزيد عن 3 فدان، حيث جرى صب الدور الأرضي والدور الأول، وخلال عام سيجرى الانتهاء من تنفيذه، بسعة 220 سرير شاملة العناية المركزة وكل الأقسام المطلوبة.

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