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بسمة تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة بسمة عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت بسمة مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي تتلقى لقاح فيروس كورونا، وعلقت عليه قائلة:" الجرعة التانية من لقاح كورونا".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة بسمة السينمائية فيلم "قبل الأربعين"، وهو من إخراج معتز حسام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عثمان، بطولة إيهاب فهمي، داليا مصطفى، أحمد حلاوة، جميل برسوم، لبنى ونس.
بسمة تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
بسمة تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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