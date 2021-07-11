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فحص مليون و780 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز الفحص السمعي إلى 3500 مركز على مستوى الجمهورية


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لـمليون و780 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تمت زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 4521 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكشف أنه تم تحويل 105 آلاف و30 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أنه تم تحويل 9 آلاف و991 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركز على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشارإلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.
فحص مليون و780 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و780 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و780 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و780 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

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