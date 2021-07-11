تعرف علي آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

مازلت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، في تراجع فهي حالياً في حاجة إلى الأكسجين ولكن بدون استخدام أنبوبة حنجرية.



وقال مصدر طبي في تصريحات صحفية أن دلال عبد العزيز، قد تحدث طفرات وتحسن في حالتها، ولكن يعقبها تراجع في نسبة الأكسجين فهي تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وليس المرض الفيروسي نفسه.







وقد أعلن الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC" منذ فترة عن انتقالها من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى ومجازفة أن يحصل أي نوع من المجهود أو الحركة لها فى هذا الوقت".





وأضاف: الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيراً، ونتمني من الجمهور الاستمرار فى الدعاء لها، وأطالب الصحفيين بتحري الدقة قبل النشر.