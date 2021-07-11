Advertisements
"التعليم": الأسئلة المتداولة للغة العربية لا علاقة لها بالامتحان الأصلي
الأحد 11/يوليو/2021 - 11:50 ص
ريما خليفة
Advertisements
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2021، أن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة تأكدت من عدم صحة صفحات أسئلة امتحان اللغة العربية التي تم تداولها علي تطبيق تليجرام عقب بدء أعمال اللجان الامتحانية.
مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة وغير صحيحة وليس لها اي صلة بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements