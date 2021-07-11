تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية

يواجه منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب، منافسه متتخب الأرجنتين، يوم 25 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أولمبياد طوكيو.





وستقام المباراة بين منتخبي مصر والأرجنتين في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو، بجانب منتخبات "إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا".



