مواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب للأول من ذي الحجة في معظم الدول العربية

تعد العشر الاوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام التي يتقرب بها المسلم لربه من خلال الصيام والصلاة وقراءة القرآن، ومن هنا ننشر لكم مواقيت الصلاة في الأول من ذي الحجة لعام 2021 وموعد آذان المغرب للصائمين في معظم الدول العربية، داعين الله عز وجل في تلك الأيام المفترجة تقبل الصيام وتفريج الهموم.





مواقيت الصلاة للأول من ذي الحجة 1442

مواقيت الصلاة في القاهرة صلاة الفجر 3:16 ص الشروق 4:59 ص آذان الظهر 12:00 ص آذان العصر 36: 3 آذان المغرب 7:00 م العِشاء 8:31 PM





مواقيت الصلاة في الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:15 ص وقت الشروق 5:02 ص موعد آذان الظهر 12:05 موعد آذان العصر 3:44 موعد آذان المغرب 7:07 م موعد آذان العشاء 8:41 م.





مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

صلاة الفجر 4:12 ص

صلاة الظهر 12:26 م

صلاة العصر 3:43 م

صلاة المغرب 7:10 م

صلاة العشاء 8:29 م





مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

صلاة الفجر 4:03 ص

صلاة الظهر 12:26 م

صلاة العصر 3:48 م

صلاة المغرب 7:18 م

صلاة العشاء 8:39 م





مواقيت الصلاة في الرياض

صلاة الفجر 3:34 ص

صلاة الظهر 11:58 ص

صلاة العصر 3:20 م

صلاة المغرب 6:50 م

صلاة العشاء 8:11 م

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

صلاة الفجر 4:04 ص

صلاة الظهر 12:28 م

صلاة العصر 3:49 م

صلاة المغرب 7:15 م

صلاة العشاء 8:40 م





مواقيت الصلاة في دبي

صلاة الفجْر 4:07 ص

الشروق 5:36 ص

صلاة الظُّهْر 12:29 م

صلاة العَصر 3:53 م

صلاة المَغرب 7:13 م

صلاة العِشاء 8:43 م





مواقيت الصلاة في الكويت

صلاة الفجر 3:12 ص

صلاة الظهر 11:53 ص

صلاة العصر 3:27 م

صلاة المغرب 6:52 م

صلاة العشاء 8:22 م





مواقيت الصلاة في عمّان

صلاة الفجر 3:03

صلاة الظهر 11:45 م

صلاة العصر 3:20 م

صلاة المغرب 6:46

صلاة العشاء 8:15 م





مواقيت الصلاة في الرباط

صلاة الفجر 3:30 ص

صلاة الظهر 12:32 م

صلاة العصر 4:17 م

صلاة المغرب 7:43 م