موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم الإعلان عن موعد إقامة أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والذي سيحتضنه الكامب نو معقل النادي الكتالوني في بطولة الدوري الاسباني في الموسم المقبل.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد سيكون يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المباراة سوف تقام ظهراً أو في الساعات ما بعد الظهيرة بينما ستقام مباراة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 20 مارس 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءاً وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الليجا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جميع مباريات الكلاسيكو التي ستقام في الدوري الاسباني في الموسم المقبل ستقام عقب نهاية مباريات التشامبيونزليج، حيث ستكون المباراة الأولى عقب الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة القارية في حين ستقام مباراة الكلاسيكو الثانية عقب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بطولة الدوري الإسباني تبدأ يوم 15 أغسطس رسميًا على أن تكون الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في يوم 22 مايو 2022.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد طلب خوض أول ثلاث مباريات له خارج ملعبه سانتياجو برنابيو وذلك من أجل إتمام الأعمال اللازمة في الملعب قبل إفتتاحه في 11 سبتمبر المقبل في المباراة التي تسبق انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يومي 14و15 سبتمبر المقبل.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الموسم في إسبانيا ينتهي في 22 مايو 2022 وذلك بعد شهر واحد من إقامة نهائي كأس الملك في لا كارتوخا في أشبيلية يوم السبت 23 أبريل2022.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجولة التاسعة عشر وهي نهاية الدور الأول من الدوري الإسباني ستقام يوم 31 ديسمبر المقبل حتى 2 يناير 2022.



