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تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:09 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
ريهام عبد المحسن
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حدثت تطورات مفاجئة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمستقبل نجم الزمالك التونسي فرجاني ساسي.

وشهدت الأيام الماضية تواصلا من جانب فرجاني مع مسئولي الزمالك وترحيب من جانب النجم التونسي بتجديد عقده.

وجاءت الاتصالات بناء على رغبة فرجاني ساسي الذي بادر بالتواصل مع إدارة القلعة البيضاء.

وطلب النجم التونسي الحصول على جميع مستحقاته المالية المتأخرة ورفع العقوبات مقابل التجديد للفارس الأبيض وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.

ونشر بعدها فرجاني ساسي صورته بقميص الزمالك في محاولة منه للضغط على إدارة النادي بسلاح الجمهور.

يذكر أن عقد فرجاني مع الزمالك ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ويحق له التعاقد مع أي نادي في الوقت الحالي.

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فرجاني ساسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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