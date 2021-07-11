هزة أرضية قوية تضرب جنوب غرب إیران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، اليوم الأحد، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت ضواحي مدينة جایزان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

ووفقًا للمركز، وقع الزلزال في الساعة السادسة و 8 دقائق و45 ثانية من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وعلى بعد 24 كم من مدينة جایزان و 112 كم من مدينة أهواز مرکز محافظة خوزستان و167 كم من مدينة شهرکرد مرکز محافظة جهارمحال وبختیاري في جنوب غرب إيران

وأوضح مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 49.83 والعرض 31.1 درجة.

وحتى الآن، لم ترد لحد الآن تقارير حول الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال.