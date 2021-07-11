Advertisements

هزة أرضية قوية تضرب جنوب غرب إیران

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:56 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، اليوم الأحد، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت ضواحي مدينة جایزان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

 

ووفقًا للمركز، وقع الزلزال في الساعة السادسة و 8 دقائق و45 ثانية من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وعلى بعد 24 كم من مدينة جایزان و 112 كم من مدينة أهواز مرکز محافظة خوزستان و167 كم من مدينة شهرکرد مرکز محافظة جهارمحال وبختیاري في جنوب غرب إيران

 

وأوضح  مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 49.83 والعرض 31.1 درجة.

 

وحتى الآن، لم ترد لحد الآن تقارير حول الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هزة أرضية قوية زلزال ايران

أخبار تهمك

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعة و 24 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق ويفاوض بديل ساسي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

هزات أرضية عديدة تضرب جنوب غرب إیران

عاجل.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب جنوبي إيران

هزة أرضية تضرب جنوب شرقي إيران

زلزال يضرب شمال غرب إيران.. ومقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20

إيران تؤكد إسقاط طائرة بدون طيار: تابعة لدولة أجنبية

زلزالان قويان يضربان إيران

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 ص

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

11:48 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي