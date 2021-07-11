ايمان السيد ترد على منتقدي عدم زواجها وتُعلق :"بضايق لما حد يقولي معلش"



كتبت إيمان السيد منشوًرا قالت فيه:" أنا بتضايق لما حد يكلمني في موضوع الجواز ويقعد يقول لي معلش وكل شيئ نصيب وكله بآوانه والـ ٢٤ قيراط وكدا؛ لإن ببساطة دا اختياري".



وتابعت قائلة:"يعني تخيل مثلاً لو أنا عرفت أنك شخص نباتي وفجأة قعدت أقول لك: لا إله إلا الله ماتزعلش كل شيئ نصيب و مين عارف يمكن بكرا شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك، أظن مش منطقي".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان سيد الدرامية مسلسل " اللي مالوش كبير"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين،إخراج مصطفي فكري بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وكوكبة مميزة من النجوم.

أعربت الفنانة إيمان السيد عن استياءها الشديد من الأسئلة المتكررة عن أسباب عدم زواجها حتى الآن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".