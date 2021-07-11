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رئيس النواب يحيل تعديلات اللائحة الداخلية إلى اللجنة التشريعية

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة العامة، بشأن الموافقة على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة العامة، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن: النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا،و النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى بمقتضاها سيتم تغليظ عقوبة التحرش الجنسى.

ويأخذ المجلس الرأي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

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