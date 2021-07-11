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جربي زيت بذور البطيخ لتعزيز صحة الشعر

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
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تعتبر فاكهة البطيخ من أشهى الفواكه الصيفية، والزيت الذي يُستخرج من البطيخ يعد مكوناً رائعاً لصحة الشعر والبشرة، ويعتبر زيت بذور البطيخ بديل فعال للعديد من المنتجات للحفاظ على صحة شعرك وجعله رطب ولامع وخالي من الهيشان والتقصف، ومن فوائده العديدة للشعر ما يلي:

أبرز فوائد زيت بذور البطيخ للشعر

يحتوي زيت بذور البطيخ على الفيتامين E، الذي يساهم في تعزيز صحة فروة الرأس ومكافحة ظهور قشرة الرأس.

يحتوي زيت بذور البطيخ على نسبة عالية من حمض اللينوليك وحمض الأوليك، وهي دهون غير مشبعة تعمل على ترطيب الشعر في الأعماق لتجعله ناعماً كالحرير. 

يساعد حمض اللينوليك في تعزيز نمو الشعر. 

يجعل الزيت شعرك طويل وناعم كالحرير مع الاستخدام المنتظم لزيت بذور البطيخ على شعرك.

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