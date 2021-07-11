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الري: جارٍ الاستعداد على قدم وساق لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه جاري الاستعداد على قدم وساق لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت الوزارة في - بيان لها - إلى أن إفتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بجمهورية الكونغو الديمقراطية يعد من أهم المشروعات تحت مظلة بروتوكول التعاون الثنائي بين البلدين للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية.

وقالت الوزارة خلال البيان إن هذا المشروع يأتي ضمن سياسة وزارة الموارد المائية والري لنقل المعرفة والتكنولوجيا لأشقائنا بدول حوض النيل وتقديم الدعم الفني الكامل لهم ونقل الخبرات في مجال النماذج الميترولوجيا والتنبؤات بالأمطار والفيضانات لمجابهة أخطار الفيضان المتكرر بدولة الكونغو الشقيقه.

ويعكف حاليًا الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والري على تركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة استقبال وتحليل الصور الجوية وتدريب الفنيين من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكدت وزارة الري أنه من المقرر افتتاح مركز التنبؤ رسميا خلال زيارة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة "13-16" يوليو الجارى.

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