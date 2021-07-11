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غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر..


أعلنت محافظة الفيوم عن غلق 22 منشأة طبية بدائرة بندر الفيوم ومركز سنورس، وضبط أدوية مهربة باحدى مراكز العلاج الطبيعي، خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتكثيف حملات مراقبة الأسواق والأسعار، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وقامت بالمرور على 78 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مركز سنورس ومدينة الفيوم، وأسفرت الحملة عن غلق 22 منشأة طبية، عبارة عن 10 معامل تحاليل طبيه، و4 عيادات أسنان، و6 عيادات خاصة مختلفة التخصص، ومركزين أحدهما للأشعة وآخر للعلاج الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الحملة ضبط كواشف طبية منتهية الصلاحية، داخل معملين للتحاليل الطبية، أحدهما بمنطقة كيمان فارس والآخر بوسط مدينة الفيوم، إضافة لضبط 135 "أمبول" و"كبسول" مهرب غير مسجل بوزارة الصحة بأحد مراكز العلاج الطبيعي، فضلًا عن ضبط مستحضرات طبية بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل أحد مراكز العلاج الطبيعى بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين.
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم
غلق 22 منشأة طبية مخالفة وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي بالفيوم

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