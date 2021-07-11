الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

رفضت لجنة التخطيط بالناد الأهلى برئاسة محسن صالح فكرة رحيل ناصر ماهر، لاعب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز بعد العرض الأخير الذى تلقاه النادى من بعض الوكلاء.





وعللت لجنة التخطيط سببها لرفض رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز، بسبب العلاقة بين الناديين والخوف الشديد من غضب الجماهير في حالة الموافقة على رحيل أي لاعب سواء نهائيا أو على سبيله الإعارة إلى نادي بيراميدز.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن لجنة التخطيط أعطت فريق سموحة الأولوية لإعارة اللاعب، في حالة عدم رغبت بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في بقاء اللاعب داخل صفوف الفريق.





وكان ناصر ماهر قد خرج من حسابات موسيمانى، مؤخرا، واستبعده من نهائى دورى أبطال إفريقيا، لينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة فى الأولمبياد.



