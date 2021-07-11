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رئيس البرلمان يشيد بخطاب وزير الخارجية أمام مجلس الأمن حول قضية سد النهضة

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بخطاب وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن حول قضية سد النهضة.

وقال خلال الجلسة العامة إن الكلمة معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية ونتابع مع المجتمع الدولي الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الافريقي داعيا إياه للقيام  بمسئوليته الدبلوماسية الإفريقية.

وتابع رئيس البرلمان إن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، مستطردا: "نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة  السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة"، مضيفا: "نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد".

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه حماية الحقوق المائية المصرية، مضيفا: "مصر لم  تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي".

وقال رئيس البرلمان "السلوك الإثيوبي يحمل تعنت غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الأمن المائي ومصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري".

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