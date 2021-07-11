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خطوات مذهلة لتنظيف الأحذية الرياضية

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية الخطوات الفعالة والمذهلة لتنظيف الأحذية الرياضية، ومنها ما يلي:

- يجب التخلّص من أي كتل كبيرة من الأوساخ، باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

- يملأ الحوض بالماء الدافئ، مع إضافة كمّية ضئيلة من منظف الغسيل.

- تُستخدم الإسفنجة لهذا الغرض، مع التأكّد من امتصاصها كمية كافية من الصابون والماء، قبل عصر الرطوبة الزائدة. 

-  يمكن أن تكون فرشاة الأسنان القديمة مفيدة للفرك حول اللسان والأماكن الأخرى التي يصعب الوصول إليها.

- بعد إزالة البقع، تغمر الإسفنجة في الماء الدافئ (من دون صابون) لمسح الأحذية الرياضية، مع جعلها تجف في الهواء الطلق.

- لا توضع الأحذية الرياضية في المجفف. 

- يجب أن ترشّ بودرة الأقدام على نعال الأحذية الرياضية الداخليّة، قبل انتعالها، الأمر الذي يساعد في امتصاص التعرق.

- إذا كانت الأحذية الرياضية كريهة الرائحة بالفعل، يمكن تنظيف النعل الداخلي (بعد نزعه) الخاصّ بكل فردة منها، بإسفنجة مبللة بالماء والمنظف، فبإسفنجة مبللة ثانية لإزالة الصابون، ثم يترك النعل يجف في الهواء.

- يجب إزالة الأربطة من الأحذية الرياضية، وتنظيفها بشكل منفصل.

- ينثر القليل من مسحوق الغسيل على البقع الصعبة؛ باستخدام الأصابع، يفرك المنظف، قبل نقع الأربطة في الماء الدافئ أو غسلها في الغسّالة.

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