ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مباراة نهائي كأس أمم أوروبا "يورو2020"، التي سوف تجمع بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا.





ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، مساء اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويستعرض "الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، قبل مواجهة الليلة:





1- كريستيانو رونالدو "البرتغال" برصيد 5 أهداف

2- باتريك شيك "التشيك" برصيد 5 أهداف

3- إيميل فورسبيرج "السويد" برصيد 4 أهداف

4- هاري كين "إنجلترا" برصيد 4 أهداف

5- كريم بنزيما "فرنسا" برصيد 4 أهداف

6- روميلو لوكاكو "بلجيكا" برصيد 4 أهداف

7- ألفارو موراتا "إسبانيا" برصيد 3 أهداف

8- فينالدوم "هولندا" برصيد 3 أهداف

9- هاريس سيفيروفيتش "سويسرا" برصيد 3 أهداف

10- كاسبر دولبيرج "الدنمارك" برصيد 3 أهداف

11- روبرت ليفاندوفسكي" هولندا" برصيد 3 أهداف

12- رحيم ستيرلينج "إنجلترا" برصيد 3 أهداف

13- شاكيري " سويسرا" برصيد 3 أهداف



