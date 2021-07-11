باتير مراد يوقع كتاب الثقة بالنفس في معرض القاهرة



وقال الكاتب باتير مراد، أن الكتاب يناقش العديد من الأزمات التي تواجه الكثير من الشباب وتجعلهم يفقدون الثقة بالنفس في بداية حياتهم.



وأضاف مؤلف الكتاب، أنه يضع حلول ومقترحات عديدة في خلال لمعالجة فقدان الثقة بالنفس، وكيفية التصدي للوسواس الداخلي الذي يشعرك بذلك، وأن تحقق النجاحات المختلفة في مسيرة حياتك العملية والعلمية.



ومن المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم ١٥ من الشهر الجاري، ويسبقها بيوم إعلان أسماء الفائزين بجوائز المعرض.

يستعد الكاتب باتير مراد، لتوقيع كتابه «الثقة بالنفس» الصادر عن دار الراية للنشر والتوزيع والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقامة حالياً في أرض المعارض بالتجمع الخامس.