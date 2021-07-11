سعر اليورو اليوم الأحد 11-7-2021 في البنوك

تباين سعر اليورو فى أولى تعاملات الأسبوع الأحد 11 يوليو 2021 أمام الجنيه المصرى، ليسجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصري لـ18.47جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.53 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.47 جنيه للشراء

18.67 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك مصر

18.47 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.56 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.49 جنيه للشراء.





18.70 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.44 جنيه للشراء.





18.58 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.



