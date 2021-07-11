Advertisements

سعر اليورو اليوم الأحد 11-7-2021 في البنوك

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تباين سعر اليورو فى أولى تعاملات الأسبوع الأحد 11 يوليو 2021 أمام الجنيه المصرى، ليسجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصري لـ18.47جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.53 جنيه للشراء.
 
18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.47 جنيه للشراء 
 
18.67 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
18.47 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.56 جنيه للشراء.
 
18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.44 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.46 جنيه للشراء.
 
18.69 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو اليوم اليورو اسعار اليورو اليوم في مصر اسعار اليورو الان

أخبار تهمك

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 3 ساعات

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق ويفاوض بديل ساسي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 13 ساعة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

اليورو يرتفع مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-6-2019 لليوم الثالث على التوالى

أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 7 يوليو 2019

سعر اليورو الأوروبي في البنوك اليوم الثلاثاء 23-7-2019

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-1-2020 مقابل الجنيه في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-2-2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 ص

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

11:48 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي