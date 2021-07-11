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خبير: تطوير طرق البحر الأحمر ينشط السياحة الداخلية ويشجع الاستثمار

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قالت شاه شاكر رئيس مجلس إدارة شركة شاه القابضة للسياحة والتطوير العقاري والتصدير والاستيراد: "جاءت خطة تطوير الطرق ورفع كفاءتها كأهم  الخطوات ضمن خطة الترويج للسياحة بمدن البحر الأحمر،  التي تيسر على المواطن وتحميه من أخطار الطريق، وتدعم السياحة الداخلية بشكل كبير، وبالفعل تم تخصيص ميزانية عملاقه من قبل الدولة المصرية لتوسعات وتطوير الطرق بشتى المحافظات ومن ضمنها محافظة البحر الأحمر".

واضافت شاه شاكر،  أثرت حركة تطوير الطرق خاصة في مدينة البحر الأحمر إيجابيا علي السياحة الداخلية، فتيسر الطريق على المواطن المصرى الذي يرغب في قضاء أجازة أسبوعية وكان يختار طريق الاسكندرية كونه الأفضل، الأن أصبح لطرق مدن البحر الأحمر وخاصة الغردقة نصيب كبير في اختيارات المسافر داخليا بعد التوسعات التى حدثت لها.

وتابعت شاه شاكر: "فكما هو معلن  انفقت الدولة المليارات على رفع كفاءة الطرق بالمحافظة بهدف حماية المواطنين، وخدمة القطاع السياحى، فأصبح إجمالى الطرق الذى تم رفع كفاءتها بالبحر الأحمر، 4800 كم، كما صرح وزير النقل ، هذا بالإضافة إلى مشروع  ازدواج طريق سفاجا، ومرسى علم، وحتى برنيس، بتكلفة تصل إلى  مليار و700 مليون جنيه، الأمر الذي أثر إيجابيا علينا كعاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر وشجع الكثير منا علي الاستثمار بمدن جديدة مثل مرسى علم.

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