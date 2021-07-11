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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 11-7-2021 بالبنوك

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 11-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصري سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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